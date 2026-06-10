Hakan Törehan’ın Miracle Pay’i Latin Amerika Deviyle Ortaklık Kurdu

Kuzey Kıbrıslı iş insanı Metaterra Holding Ceo’su Hakan Törehan’ın kurucuları arasında yer aldığı Miracle Pay, uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Şirket, Latin Amerika’nın en güçlü fintech ve ödeme platformlarından biri olan Bitso ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre iş birliği sayesinde Miracle Pay, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika pazarındaki işletmelere daha hızlı ödeme altyapıları, merchant onboarding ve settlement çözümleri sunabilecek.

Hatırlanacağı üzere Hakan Törehan, daha önce yaptığı açıklamalarda Miracle Pay’in yalnızca bölgesel bir ödeme şirketi olmayı değil, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir fintech markasına dönüşmeyi hedeflediğini ifade etmişti. Şirket son dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Finans teknolojileri dünyasında önemli bir yere sahip olan Bitso ise milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ve Latin Amerika’nın en büyük dijital finans platformları arasında gösteriliyor. Özellikle Meksika pazarındaki güçlü konumu nedeniyle Bitso ile yapılan iş birliği, Miracle Pay açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu ortaklık, Miracle Pay’in yalnızca yeni pazarlara açılmasını değil, aynı zamanda Latin Amerika’da faaliyet gösteren binlerce işletmeye erişim sağlamasını da mümkün kılacak. Uzmanlar, bu adımın şirketin küresel büyüme stratejisini hızlandırabilecek önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs’tan çıkan bir teknoloji girişiminin dünyanın en hızlı büyüyen fintech bölgelerinden biri olan Latin Amerika’da böylesine güçlü bir iş birliğine imza atması ise iş dünyasında dikkatle takip ediliyor.