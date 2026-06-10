Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan isimlerinin baş harfleri H. Y., D. Ö. G. ile M. B. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı.

Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri olan D. Ö. G. ile M. B’nin Metehan Sınır Kapısına giderlerken, araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inip yaya bir şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin görüldüğünü kaydetti.

Polis, güneye giden şahsın H. Y., olduğunun öğrenildiğini, ülkeye geri dönünce sınır kapısında durdurularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu, ifadesinde D. Ö. G. ile M. B’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 60 euroya dört gram uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Y.’nın 1 ve 3 Haziran tarihlerinin de yine D. Ö. G. ile M. B.nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 30 euroya 2 gram uyuşturucu aldığını aktardığını açıkladı.

Polis, Y.’nın tutuklanmasının ardından D. Ö. G. ile M. B’nin millet bahçesi yakınlarında tespit edilerek, tutuklandığını aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.