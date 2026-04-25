KKTC’de her geçen gün artan ölümlü trafik kazaları toplumu sarsarken, ortaya atılan “sahte ehliyet” iddiası dudak uçuklatacak cinsten. İddiaya göre Bangladeş ve Pakistan’da verilmiş gibi düzenlenen sahte sürüş ehliyetleri, 20 bin TL karşılığında satılıyor, ardından bu belgeler KKTC sürüş ehliyetine çevrilerek, yeterliliği olmayan kişilerin trafiğe çıkması sağlanıyor. İddiaya göre sahte ehliyetler Bafra bölgesinde bir otelde çalışan ve çalışma izinli olduğu belirtilen H.S. isimli şahıs tarafından hazırlanarak satıldı.

ŞOFÖR OKULU FARK ETTİ

Sahte ehliyetlerden bazıları Mağusa’daki bir şoför okuluna ibraz edildi. Ancak okul yetkilisinin dikkati sayesinde belgelerin sahte olduğu fark edildi.

Söz konusu şoför okulu sahibi, elinde Pakistan’a ait sahte ehliyetler bulunduğunu belirterek, ilgili kişileri uyardığını ancak geri dönüp belgelerini teslim almadıklarını öne sürdü. Bu durum, daha önce birçok sahte belgenin sistemden geçerek resmi ehliyete dönüştürülmüş olabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

SAHTE SİTEDEN ONAY

Bir diğer çarpıcı iddia ise sistemin Bangladeş ve Pakistan’daki ehliyet bilgilerini içerdiği öne sürülen sahte bir internet sitesi üzerinden yürütüldüğüne ilişkin. İddiaya göre Ehliyet Dairesi uzun süre bu sahte site üzerinden doğrulama yaparak sahte belgeleri gerçek sanıp KKTC sürüş ehliyetine çevirdi. Bu iddianın doğrulanması halinde, mesele bireysel bir dolandırıcılığın ötesinde, kamu güvenliğini ilgilendiren büyük bir zafiyet oluştuğu anlamına gelecek.

BAŞKASININ YERİNE

İddiaya göre 20 bin TL karşılığında sahte ehliyet alan bazı kişiler, zorunlu sözlü sınavlara da kendileri yerine başkalarını soktu. Böylece trafik kurallarını bilmeyen, eğitim almayan ve yeterliliği olmayan kişiler, yasal sürücü statüsü kazandı. Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından kamuoyu şimdi Polis Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir adım atacağını merak ediyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması bekleniyor.