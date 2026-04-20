Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili K.D., bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 5 Mayıs Salı gününe ertelenmesine emir verdi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.