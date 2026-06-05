Büyükkonuk köyünde bugün meydana gelen olayda, tarlada ekin biçen bir biçerdöverin tarla içerisindeki elektrik direğine çarpması sonucu direk devrildi. Devrilen direkteki elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kısa sürede yayılan yangın bölgede büyük paniğe yol açarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köylüler alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.