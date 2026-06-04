Mesarya Belediyesi'nin Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlediği 4. Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan Polatpaşa Lisesi Bandosu'nun eşlik ettiği ve bölgedeki okullar ile derneklerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, çocukların sahne performansları ve gösterileriyle devam etti.

Festivalde, VAGEM, İGEM, AKSAD Halk Dansları ve Empati Tiyatrosu Dans Grubu ile Dörtyol İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu ve Body Form Fitness Cimnastik ekipleri sahne alırken, etkinlik illüzyon sanatçısı Anıl Gökgül'ün gösterisiyle sona erdi

-Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Onların yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyon kaynağımız.” ifadelerini kullandı ve etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.