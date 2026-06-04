Yüzme sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Doğukan Ulaç, Türkiye Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’nda 5 kilometre yarışını birinci tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bu önemli başarının ardından Doğukan Ulaç, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alma hakkı kazandı.

Başarılı sporcu için bir tebrik mesajı yayımlayan Tufan Erhürman, “Yüzmedeki gururumuz Doğukan Ulaç, Türkiye Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’nda 5 kilometre yarışında Türkiye şampiyonu oldu. Bizleri bir kez daha gururlandıran sevgili Doğukan’ı yürekten kutlarım.” ifadelerini kullandı.