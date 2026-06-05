Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı isminin baş harfleri M.Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Doğukan Can, zanlının Ocak 2026 içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait, toplam değeri 4 bin euro olan iki adet iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı tarihlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine her birini 1550 dolara sattığı yönündeki şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ilk şikâyetin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını, dosyanın ise 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gönderildiğini belirtti. Şikâyetin Lefkoşa Adli Şube’ye ulaşmasının ardından iş yeri sahibi A.G.’nin ifadeye çağrıldığını kaydeden polis, yapılan ek soruşturmada iş yerinden iki cep telefonu dahil toplam 10 adet cep telefonunun çalındığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, çalındığı bildirilen telefonların IMEI numaralarının temin edilerek hangi kişiler tarafından kullanıldıklarının belirlenmesi amacıyla telefon şirketlerine yazı gönderildiğini ifade etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının, 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 6 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının, ikisi Gazimağusa’da, dördü Lefkoşa’da olmak üzere toplam altı cep telefonunu üç ayrı iş yerine sattığının belirlendiğini kaydetti. Zanlının telefonları satarken imzaladığı belgelerin emare olarak alındığını belirten polis, satış anlarına ait kamera görüntülerinin de tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında 16 kişiden ifade alındığını belirten polis, satış sırasında zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini ve dört cep telefonunun halen arandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.