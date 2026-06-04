Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde kalp sağlığı ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lefke Cittaslow Salonu’nda gerçekleştirilen “Kalbimiz Alarm Veriyor mu? – Kalbimizi Gerçekten Ne Yoruyor?” başlıklı söyleşide, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin kalp sağlığının korunmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe DAÜ Rektörü Hasan Kılıç da katılırken, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri İlker Yatar ile Nezire İnce konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide, modern yaşamın kalp sağlığı üzerindeki etkileri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel unsurlar değerlendirildi.

Kalp sağlığının korunmasında dengeli ve çeşitli beslenmenin önemine dikkat çekilen etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin de sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, yetişkinlerin haftada en az 180 dakika egzersiz yapmasının kalp sağlığının korunmasına katkı sağladığı belirtilirken, bu sürenin haftada üç gün birer saat ya da haftada beş gün yaklaşık 36 dakika olacak şekilde planlanabileceği aktarıldı.