Sahte ehliyet skandalında Girne’de geniş çaplı operasyon başlatan polis, Güvenyol Şöför okulu sahibi dahi 15 kişiyi tutukladı. Operasyonun kilit ismi olan isminin baş harfleri L.B., ile birlikte para karşılığı sahte ehliyet aldıklarını itiraf eden 2 kişi daha tutuklandı.

Dün itibariyle ‘Sahte ehliyet’ soruşturmasında tutuklu sayısı 15’e yükselirken, 7 kişi ek tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Zafer Yıldız, Güvenyol Şöför Okulu’nda yapılan aramada, bir dosyada çok sayıda evrak ve 20 kişiye ait bilgiler tespit ettiklerini söyledi.

POLİS: KENDİ İSTEKLERİ İLE PARA KARŞILIĞI YAPTILAR

Soruşturmanın yardımcı tahkikat memuru Zafer Yıldız, zanlıların ülkelerinde ve KKTC’de her hangi bir sürüş ehliyeti olmamasına rağmen, kendi istekleri ile para karşılığında sürüş ehliyeti yaptırdıklarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, ek tutukluluk alınan aynı soruşturma kapsamında şuan tutuklu kişilerin de olduğuna dikkati çeken Yıldız, 1 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlılar hakkında soruşturmanın ciddiyetine değinerek zanlıların 1’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.