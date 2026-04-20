Hayat pahalılığına ilişkin düzenleme, Ulusal Birlik Partisi (UBP) genişletilmiş grup toplantısında ele alınıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 10.30 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel başkanlık ediyor.

Toplantıya hükümet ortakları; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Toplantıda, hayat pahalılığına ilişkin düzenleme kapsamında yürütülen çalışmaların netlik kazanması bekleniyor.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Meclis’e gelişinde basına yaptığı kısa açıklamada, “İhtimallerle değil, gerçeklerle konuşuyoruz. Gruptan çıkan karar neyse onu uygulayacağız” dedi; toplantı sonunda açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun hayat pahalılığı düzenlemesini görüştüğü oturuma 13 Nisan sabaha karşı saat 04.00'te ara verilmiş, Başbakan Ünal Üstel ise tasarının geçen hafta Genel Kurul gündeminden çekilerek bir sonraki oturuma erteleneceğini açıklamıştı.

Bu gelişme üzerine kamuda örgütlü sendikalar, Meclis’in hayat pahalılığı yasası gündemiyle açılmasına kadar genel grevi askıya aldıklarını duyurmuş; oturumun kaldığı yerden devam etmesi halinde ise ülke genelinde yeniden genel grev ilan edeceklerini bildirmişti.

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de geçen hafta Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nu toplamış, ardından Meclis’in toplanmayacağını açıklamıştı.