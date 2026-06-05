Havaalanı’nda meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan 29 yaşındaki isimlerinin baş harfleri C. S., 56 yaşındaki isminin baş harfleri A. D ve 39 yaşındaki isminin baş harfleri A. K. ve isminin baş harfleri A H. K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Batuhan Kaya olguları aktardı. Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde saat 16:15 raddelerinde Havaalanı yolcu çıkış salonunda KKTC'den çıkış yapıp uçağa binmeye çalışan zanlıların eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan aramada 143 bin TL değerinde 181 karton muhtelif markalarda sigara ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, Demirhan Karakoluna sevk edilen, zanlıların bahse konu sigaraları Havaalanı’ndan satın alarak beyan yapmadan ve geçerli izinleri olmaksızın ihraç etmeye çalıştıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye deyin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, her birinin 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.