Lefkoşa’da, 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte sigorta poliçeleri düzenleyip 5,7 milyon TL’yi hesaplarına aktarma suçlamasıyla tutuklananların sayısı üçe yükseldi. Soruşturmada sigorta şirketi direktörü de tutuklandı

Lefkoşa’da meydana “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili isminin baş harfleri B. Y. ile Y. B.’nin ardından V. B. E. da tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, B. Y. ile Y. B.’nin komisyon karşılığı 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihileri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 2 Haziran’da tutuklandıklarını söyledi.

Polis, işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan zanlının da tutuklandığını zanlının B. Y. ile Y. B. İle ortak hareket ettiğini ifade ederken, tasarufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet telefon, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını, emare alınan kanıtların inceleneceğini belirtti. Polis, zanlının soruşturma amacıyla ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.