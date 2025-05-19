Binlerce insanın hayatını kaybettiği Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki yankıları hala sürüyor. Dünya üzerinde artık savaşlar olmasın, temennisi ile yeni bir sürece gelindi Rusya-Ukrayna savaşında. O süreç de ilk kez genişletilmiş, hatta ateşkes ve barış görüşmeleri İstanbul’da gerçekleşme sürecidir. Ev sahipliğini üstlenen Türkiye, yine savaşı sonlandırmak için elleri kolları sıvadı.

Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ile Ukrayna liderleri ile temasa geçerek “bu işi bitirin” mesajı veriyor.

Bu savaşın en şiddetli günlerinde Avrupa ve Amerika ülkelerinin buğdaysız kaldıkları zaman Türkiye boğazlarını açmış ve buğday gemilerinin Akdeniz’e açılmasını sağlamıştı. Esasında Türkiye jeopolitik durumunu korumaya devam ederken, Ortadoğudaki kavgaların barışa dönüşmesi için canla başla girişim ve operasyonlarda bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında da aynı iyimser politikayı izlemektedir.

Geçen hafta Erdoğan’la Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya gelerek 3 saat görüşmüşler ve bu savaşın sonlanması için görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Zelenski İstanbul’a gitmeden önce Ankara’da Erdoğan’la bir araya gelmeyi uygun bulmuştu. Lakin Putin’se o da bu önemli toplantı için bir heyet göndermiş İstanbul’a.

ABD Bakanı Donalt Trump da bu toplantının gerçekleşmesi için gayret sarfediyordu. Hatta iki tarafın liderlerini takip ederek İstanbul’a gidip gitmemekte yorumlar yapmıştır.

Bu kadar savaştan ve her iki taraftan giden canlar devam ederken iş, prestij ve gurur meselesine sığınıyor.

Lakin bu adım gerçekten çok önemlidir. Her iki taraf için de önemlidir. Masum insanlar huzur bekliyor. Bir an evvel savaş bitse de evlerimize dönsek, diyorlar.

Bu ve bunun gibi önemli toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye’nin itibarı bir o kadar daha artmıştır. Ortadoğu’nun barış meleği gibi bir pozisyona girdi Türkiye.

Suriyelileri terörden koruma ve kurtarma adına ne büyük fedakarlıklarda bulunmuş Türkiye... Türkiye-Suriye sınırındaki o büyük göçü bir düşünün. 4 milyon Suriyeli kendi topraklarını terkederek Türkiye sınırından geçmişler ve hayatlarını kurtarmışlardı.

İnsanlık insanlık deriz de, Türkiye’nin sosyal yapısına değinmeyiz. Halbuki kültürel farklılıklar, Türkiye’nin iç huzurunu bozsa da yine insanlık dersi vermişlerdir bütün dünyaya.

Yeniden Rusya-Ukrayna heyetleri, Türkiye Dışişlerri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığınde gerçekleşti. Toplantıdan ateşkes kararı çıkmadı ama biner savaş esirinin takası kararı çıktı. Bu da iyi. İyi niyeti herkes görmek ister. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalar, toplantının yararlı geçtiği mealinde.

Rusya’nin gönderdiği heyetin alt düzeylerden siyasilerden ibaret olduğunu söylüyor basın. O nedenle Zelenski ile Putin de bu toplantıda bulunmadılar.

Her neyse... Yine de hiçbir şey yapmamaktan iyidir heyetlerin bir araya gelmeleri.

İkinci toplantı ne zaman yapılacak? Yoksa Kıbrıs gibi sonu gelmeyen toplantı ve buluşmalarla zaman mı kaybedecekler. Bunu zaman gösterecek. Bütün dünyanın temennisi, bu savaşın sonlanması ve bölgeye huzurun gelmesidir.