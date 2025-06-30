Politis gazetesinde yer alan habere göre “İşgal Altındaki Köyler ile Mağusa, Lefkoşa ve Girne’deki Yerinden Edilmiş Köyler Derneği” etkinliğinde konuşan Menelau, son gelişmeleri ve bu çabanın amacını "Kıbrıs sorununda üzerinde mutabık kalınan bir çözüme yönelik adım teşkil edecek siyasi bir sürecin yeniden başlaması" olarak özetledi.

Menelau, Kıbrıs Rum kesiminin çabasının siyasi bir müzakere sürecinin yeniden başlamasının mümkün olabileceği noktaya gelmek ve bunun uzantısı olarak bu sayede Kıbrıs sorununda üzerinde mutabık kalınan bir çözüme ulaşılması perspektifinin canlandırılması olduğunu dile getirdi.

Menelau son zamanlarda atılan adımların doğru yönde olduğunu ve devam ettiklerini sözlerine ekledi.