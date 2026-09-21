Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli olaylar bugünkü Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi polisin, yürüttüğü çeşitli operasyonlar çerçevesinde, araç hırsızlığı, yasa dışı ikamet, uyuşturucu ve hırsızlık aletleri tasarrufu nedeniyle toplam 7 kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre trafik denetimlerinde ise 277 kişi rapor edildi.

Gazete bir başka haberinde, polisin geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan kovalamaca sonucunda 19 yaşındaki genci tutukladığını yazdı. Habere göre bahse konu genç, tehlikeli sürüş, gerekli sürüş belgeleri ve araç izinleri olmaksızın araç kullanma ve tasarrufunda hırsızlık aletleri bulundurma suçlarından tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan genç hakkında iki gün tutukluluk emri verildi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Kaçak Avı Önleme Biriminin, Larnaka bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda çalışır durumda, yabani kuş seslerini taklit eden üç adet ses cihazı, 7 adet tuzak ağı tespit ettiğini yazdı.

Ağların içinde mahsur kalan 103 yabani kuş ve 12 tane ölü kuş belirlendiği kaydedilen haberde, canlı kuşların doğaya bırakıldığı belirtildi.