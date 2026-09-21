Atina’da, üç üyeli Birinci Derece İdari Mahkemesi’nde bir ELDİK subayının, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait el bombası nedeniyle ciddi şekilde yaralanması davasının görüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Rum Milli Muhafız Ordusu Depolarında Çatlakları Bulunan El Bombaları” başlıklı haberinde Atina’da görülen davadaki bir tanığın, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait depolardaki el bombalarının durumunu gündeme getirdiğini yazdı.

İlgili davanın, bahse konu ELDİK askerinin Şubat 2024 yılında, “Stavrovuni” atış alanındaki tatbikatta, el bombasının fırlatılması sırasında ciddi şekilde yaralandığını ardından sağ bilek ampütasyonu geçirdiğini, 20 ay sonra ise sağ gözünü kaybettiğini yazan gazete bahse konu ELDİK askerinin tazminat talebiyle Yunan devleti aleyhine dava açtığını belirtti.

Habere göre ELDİK askerini savunan avukatlar geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen duruşmada, RMMO’ya ait el bombalarını gündeme getirdi.

Gazete haberinde ayrıca 2024 yılında yayımladıkları haberde, bahse konu el bombalarının 2019 yılında imha edilmesi gerektiğinden söz ettiklerini de anımsattı.

Habere göre duruşmada, RMMO depolarında, çatlakları bulunan el bombalarının muhafaza edildiği ifade edildi.