Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in, ilgili bir soru üzerine meclise sunduğu verilere dayanarak, poliste Aile İçi Şiddet Birimi'nin kurulduğu 2021 yılından Nisan 2025’e kadar toplam 3 bin 230 ceza davasının açıldığını yazdı.

Habere göre, 2021 yılında bin 298 suçtan 819’u; 2022’de bin 304 suçtan 755’i; 2023’te bin 250 suçtan 670’i; 2024’te bin 300 suçtan 703’ü; 1 Ocak-30 Nisan 2025 döneminde ise 386 suçtan 283’ü yargıya taşındı.

Gazete haberinde ayrıca 2014 yılından 2024 yılına kadar 41 kadın cinayeti işlendiğini belirtti.