Güney Kıbrıs ve Fransa arasında uzay bilimi alanında iş birliği sağlanması konusunda deklarasyon imzalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Nikodimos Damianu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Paris’te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi çerçevesindeki temaslarından söz eden Damianu, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında kısa bir süre önce imzalanan uzay bilimi alanında iş birliğini öngören ortak deklarasyon hakkında da açıklamalarda bulundu.

İmzalanan ortak deklarasyona ilişkin memnuniyetini dile getiren Damianu, iklim değişikliğini anlama, doğal afetler karşısında müdahalede bulunma, bağlantıları ve sanayi olanaklarını güçlendirme, kritik altyapıların korunması, inovasyonun desteklenmesi ayrıca savunma olanakları, teknoloji egemenliği ve stratejik özerkliğinin giderek daha fazla uzaya bağlı hale geldiğini belirtti.

Damianu açıklamasında ayrıca, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda, uzay olanaklarını kullanan bir ülke olmaktan çıkıp Avrupa uzay ekosisteminde yükselen bir rol konumuna evrildiğini ifade etti.

Damianu açıklamasında ayrıca Fransa ile sağlanan iş birliğinin, dünya gözlemi, uzay bilimi ve uydu iletişimi alanlarını ön gördüğünü de belirtti.