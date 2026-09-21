Rum Narkotik Şubesinin, havalimanlarındaki gümrük memurlarıyla yürüttüğü iş birliği neticesinde, havayolu aracılığıyla gelen iki şüpheli pakette uyuşturucu tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, gümrük memurlarının, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde, Larnaka Havalimanı’nda, üçüncü ülkelerden gelen iki paket içerisinde toplam ağırlığı 5 kilo 798 gram olan kurtulmuş hintkeneviri materyali tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, bu paketlere Narkotik Şube tarafından el konuldu.