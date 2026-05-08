Lefkoşa Şehir Kulübü bünyesinde düzenlenen ROBINSONS CUP 12-16 Yaş Tenis Turnuvası’nda yarı final karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Gün boyunca oynanan müsabakalarda genç sporcular sergiledikleri performanslarla tenis severlerden alkış alırken, birçok kategoride finalistler de netleşti.

17.00 seansında oynanan 16 Yaş Tek Kızlar yarı finalinde Girne Umut Yerebakan, Görçe Karamahmutoğlu karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 6-0 ve 6-3’lük setlerle kazandı. Günün diğer yarı finalinde ise Enra Çakartaş, rakibi Esila Işık karşısında üstün bir performans sergileyerek 6-0 ve 6-0’lık skorla finale yükseldi.

12 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Daria Damırchi, Karan Karakaşlı karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönüşe imza attı. Mücadeleden 2-6, 6-3 ve 6-3’lük skorlarla galip ayrılan Damırchi adını finale yazdırdı. Aren Yumurtacıoğlu ise Cenk May karşısında 6-0 ve 6-0’lık net bir galibiyet elde etti.

18.00 seansında 16 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Hasan Aras Duman ile Deniz Varoğlu arasında oynanan karşılaşma günün en çekişmeli mücadelelerinden biri oldu. İlk seti 7-5 kaybeden Hasan Aras Duman, sonraki setlerde üstünlüğü ele geçirerek maçı 5-7, 6-0 ve 6-3 kazanmayı başardı. Devin Bedevi ise Toprak Ata Candan karşısında ilk seti 6-4 aldıktan sonra rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atladı.

12 Yaş Tek Kızlar kategorisinde Liz Basman, Sena Dilara Tüzmen karşısında başarılı performansıyla 6-1 ve 6-0’lık galibiyet elde etti. Yağmur Akı ise Çağer Emine Günser karşısında 6-2 öndeyken rakibinin karşılaşmadan çekilmesi sonucu galip ilan edildi.

Akşam seansında düzenlenen Senyör ve “Tenise Hoş Geldin” kategorilerinde de heyecan sürdü. Tek Kadınlar’da İpek Çivisilli, Laika Karşılı’yı 6-3 ve 6-3 mağlup ederken, Gizem Ahmetrasit rakibi Natasha Helena’yı 6-0 ve 6-0’lık skorla geçti. Şafak Güzoğlu da Eda Arman karşısında 6-0 ve 6-0 kazanarak dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Tek Erkekler kategorisinde ise Gültekin Çizgen ile Denys Yessypenko arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmayı Çizgen, 6-2, 6-7 ve 10-8’lik skorlarla kazandı. Günün son seansında Metin Poslu, Hakan İlker Okur’u 6-3 ve 6-3 mağlup ederken, Emre Debreli rakibi Jean Christophe Schrotter’i 6-1 ve 6-2’lik setlerle geçti. Kemal Soyer de İzzet Alsakan karşısında 6-3 ve 6-3’lük skorla galip gelerek tur atladı.