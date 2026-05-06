Lefkoşa Şehir Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Robinsons Cup 2026, tempoyu her geçen gün artırarak tenis severlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Önceki gün oynanan karşılaşmalarda hem 12 yaş kategorisinde hem de senyör kategorilerinde kortlar büyük çekişmeye sahne olurken, sporcuların performansı izleyenlerden tam not aldı.

12 YAŞ KATEGORİSİ’NDE NEFES KESEN MAÇLAR

Saat 17.00 seansında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken geri dönüşler ve net galibiyetler öne çıktı.

Kort 1’de Çağer Emine Günser, ilk seti 3-6 kaybetmesine rağmen müthiş bir reaksiyon göstererek sonraki setleri 6-0 ve 6-0 kazanıp adını üst tura yazdırdı. Kort 2’de Yağmur Akı, Masal Nalbantoğlu karşısında özellikle ikinci sette zorlanmasına rağmen 6-2 ve 7-5’lik skorlarla galip gelmeyi başardı.

Kort 3’te Liz Basman, Perili Sadık karşısında kontrollü oyunuyla 6-4 ve 6-1’lik galibiyet elde ederken, Kort 4’te Sena Dilara Tüzmen rakibini 6-2 ve 6-3’lük setlerle geçerek tur atlayan bir diğer isim oldu.

Saat 18.00 seansında ise üstün performanslar dikkat çekti. Aren Yumurtacıoğlu, Eran Tekiner karşısında 6-0 ve 6-0’lık net skorla günün en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Karan Karakaşlı ise Çınar Tüzünkan karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-6, 6-3 ve 6-0’lık setlerle geri dönüşe imza attı.

Kort 3’te Daria Damırchı, Niyazi Akçın karşısında 6-0 ve 6-2 ile rahat kazanırken, Deniz Varoğlu da Yiğit Murat Kul’u 6-1 ve 6-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

SENYÖR KATEGORİSİNDE TECRÜBE KONUŞTU

Akşam seansında oynanan senyör ve “Tenise Hoş Geldin” kategorisi karşılaşmaları da en az gençler kadar çekişmeli geçti.

Saat 19.30’da Kort 1’de Eda Arman ile Bengü Bozkaya arasında oynanan mücadele günün en heyecanlı maçlarından biri oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Eda Arman, 6-7, 6-4 ve süper tie-break’te 10-5 kazanarak tur atladı.

Natasha Helena Karabulut, Nurşen Ozan karşısında 6-1 ve 6-4’lük net bir galibiyet alırken, Hakan İlker Okur ve Gültekin Çizgen rakiplerinin maça çıkmaması nedeniyle (walkover) tur atlayan isimler oldu.

Saat 20.30 seansında ise Denys Yesypenko, Umut Demir karşısında 6-2 ile galip gelirken, Emre Debreli Nuri Arslan’ı 6-0 ve 6-1’lik setlerle geçerek dikkat çekti.

Günün bir diğer kritik mücadelesinde Jean Christophe Schroeter, Mustafa Taşeli karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-6, 7-5 ve final setinde üstünlük sağlayarak önemli bir galibiyet elde etti. İzzet Alsakal ise rakibinin maça çıkmamasıyla (walkover) tur atladı.

TURNUVADA TEMPO YÜKSELİYOR

Robinsons Cup 2026’da her geçen gün artan rekabet seviyesi, turnuvanın ilerleyen turlarında daha da büyük mücadelelere sahne olacağının sinyallerini veriyor. Genç yeteneklerin yükselen performansı ve senyör kategorisindeki tecrübeli isimlerin mücadelesi, tenis severler için heyecanı zirvede tutmaya devam ediyor.