Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kombos Otomotiv sponsorluğunda organize edilen 1. Veteran Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda tamamlandı.

Tecrübenin, azmin ve sporun birleştirici gücünün buluştuğu bu özel organizasyonda, veteran sporcular masada kıyasıya mücadele etti. Yılların birikimiyle şekillenen oyunlar, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

6 ülkeden 120’yi aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyon iki gün boyunca Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-74 ve 74+ kategorilerinde organize edilen şampiyonaya Kosova, Belarus, Bulgaristan, İran, Türkiye, Slovakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular mücade etti.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere tekli çiftli ve karışık kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri final müsabakaları sonrasında Masa Tenisi Federasyonu ve Kombos Otomotiv yetkilileri tarafından verildi.