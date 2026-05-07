Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, belediyeler tarafından düzenlenen festival, panayır ve etkinliklerin tarihlerinin çakışmaması amacıyla çalışma başlattı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun görevlendirmesiyle yürütülen çalışma kapsamında, KKTC’de düzenlenen festival, panayır ve etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla organizasyon takvimlerinin koordineli şekilde planlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu başkanlığında bugün Kültür Dairesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile çeşitli belediyelerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bölgesel ve birbirine yakın tarihlerde düzenlenen etkinliklerin çakışmaması amacıyla 2027 yılı etkinlik takviminin birlikte hazırlanması için haziran ayı sonunda yeniden bir araya gelinmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda ayrıca, festivallerde ülke sanatçılarının ve eserlerinin tanıtılması amacıyla Kültür Dairesi’ne de yer verilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.