Lefkoşa Şehir Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Robinsons Cup 2026, her geçen gün artan heyecanla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs tenis camiasının önemli organizasyonlarından biri olan turnuva, farklı yaş ve kategori gruplarında oynanan karşılaşmalarla spor dolu anlara sahne oluyor.

Önceki akşam oynanan Senior kategorisi maçlarında kortlarda yüksek tempo ve rekabet ön plana çıktı. Sporcuların sergilediği performans, izleyicilerden büyük beğeni toplarken mücadele seviyesi dikkat çekti.

Kort 1’de Celal Önen, rakibini 6-1 ve 6-0’lık net setlerle mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kort 2’de Andrey Polishchuk, etkili oyunuyla 6-1 ve 6-4’lük skorla galip geldi. Kort 3’te İzzet Kanaga, 6-1 ve 6-1’lik sonuçla rahat bir galibiyet elde ederken; Kort 4’te Erdoğan Erduran, 6-3 ve 6-3’lük skorla tur atlayan bir diğer isim oldu.

Günün diğer karşılaşmalarında Metin Poslu, rakibini 6-2 ve 6-2’lik setlerle geçerek üst tura adını yazdırdı. Yaşar Demirkent ise 6-2 ve 6-3’lük skorla galibiyete uzandı. Bülent Haydar ve Can Alp Kırçan ise rakiplerinin maça çıkmaması nedeniyle (walkover) tur atlayan sporcular oldu.

Turnuvada 12 Yaş kategorisinde de genç tenisçiler korta çıkarak gelecek adına umut verdi. Gün boyunca oynanan karşılaşmalarda hem mücadele gücü hem de teknik kapasite ön plana çıktı.

Kort 1’de Eran Tekiner rakibini mağlup ederek tur atlarken, Kort 2’de Niyazı Akçın çekişmeli geçen mücadeleyi 7-5 ve 6-4’lük skorla kazandı. Kort 3’te Masal Nalbantoğlu, 6-3 ve 7-5’lik setlerle galip geldi. Kort 4’te Manya Bağcıer ise rakibinin maça çıkmaması sonucu (walkover) tur atladı.

Diğer karşılaşmalarda Karan Karakaşlı, 6-0 ve 6-0’lık farklı skorla günün en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Tamay Başaran, 6-4 ve 6-0’lık setlerle kazanırken; Cenk May ise 6-0 ve 6-1’lik skorla bir üst tura yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Lefkoşa Şehir Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyon, yalnızca sportif rekabeti değil; dostluk, centilmenlik ve sporun birleştirici gücünü de ön plana çıkarıyor.

23 Mayıs’a kadar devam edecek olan Robinsons Cup 2026, önümüzdeki günlerde de birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla tenis severlere keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek. Turnuva, tüm sporseverlerin katılımına açık olarak devam ediyor.