Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında düzenlenen Robinsons Cup tenis turnuvası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Farklı yaş kategorilerinde ve senyör müsabakalarında sporcuların ortaya koyduğu mücadele, tenis severlerden büyük alkış aldı. Gün boyunca oynanan maçlarda hem genç yetenekler hem de deneyimli raketler performanslarıyla dikkat çekti.

Günün ilk karşılaşmalarının oynandığı 17.00 seansında 16 Yaş Tek Kızlar kategorisinde Gökçe Karamahmutoğlu, Alya Işıl Dağ karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 ve 6-1’lik setlerle galip ayrıldı. Aynı kategoride Esila Işıklı ise rakibi İncilay Eren’in maça çıkmaması nedeniyle hükmen galibiyet elde etti. 16 Yaş Tek Erkekler kategorisinde ise Devin Bedev, Yaşar Hüseyin Cahitoğlu karşısında üstün bir performans sergileyerek karşılaşmayı 6-1 ve 6-1’lik skorlarla kazandı.

Saat 18.00’de oynanan mücadelelerde 12 Yaş Tek Kızlar kategorisi ön plana çıktı. Mira Göksan, Tamay Başaran karşısında ilk setten itibaren kontrolü eline alarak maçı 6-1 ve 6-3’lük skorlarla tamamladı. Peril Şadi, rakibi Tanem Kolozali’nin maça çıkmaması sonucu hükmen galip ilan edilirken, Manya Bagheri de Defne Sakallı karşısında etkili oyunuyla 6-0 ve 6-2’lik galibiyete ulaştı. 16 Yaş Tek Kızlar kategorisindeki mücadelede ise Enra Çakarbaş, rakibi Anastasiia Elshina’nın maçtan çekilmesi sonrası tur atlayan isim oldu.

Akşam seansında oynanan Senyör ve “Tenise Hoş Geldin” kategorilerindeki karşılaşmalar ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tek Kadınlar kategorisinde Gizem Ahmetrasit, Nağme Ekenoğlu karşısında özellikle ilk sette zorlanmasına rağmen mücadeleyi 7-5 ve 6-1 kazanmayı başardı. Şafak Güzoğlu, Yasemin Cıral karşısında set vermeden galip gelirken, Laika Karşılı da Filiz Hacı Suphi’yi 6-0 ve 6-1 mağlup etti.

Tek Erkekler kategorisinde Can Alp Kırcan, İzzet Kanaga karşısında etkili performansıyla 6-0 ve 6-3’lük galibiyet elde etti. Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Andrey Polishchuk ile Dimitri Cebotari arasında oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Polishchuk, 7-6 ve 6-4’lük setlerle kazanmayı başardı. Yaşar Demirkent, Bülent Haydar karşısında rahat bir galibiyet alırken, gecenin en heyecanlı maçında Erdoğan Erduran, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek Celal Önen’i süper tie-break sonunda 3-6, 6-4 ve 10-8 mağlup etti.