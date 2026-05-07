İlkokullar arası Masa Tenisi Birinciliği, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapıldı.
Tarihinde ilk kez İlkokullar arası Masa Tenisi Birinciliğine Küçük Kızlar kategorisinde katılan Gelibolu İlkokulu, Ada Cankara, Behiye Nida Yılmaz, Kevser Mercan ve Firdevs Güleç’ten oluşan takımıyla Beden Eğitimi öğretmeni Hasan Belen’in sorumluluğunda maçlarına çıktı.
İlkokullar arası Masa Tenisi Birinciliği maçlarında iyi bir performans sergileyen Gelibolu İlkokulu, Küçük Kızlar kategorisinde KKTC 3.sü oldu.
Gelibolu İlkokulu Küçük Kız Masa Tenisi Takımı kaptanı Ada Cankara, ödül töreninde okulunun ilk kupasını gururla aldı.