Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Çatalköy Esentepe Belediyesi Futbol Takımı, Esentepe Erdal Barut Stadyumu’nda düzenlenen dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Teberrüken Uluçay ile Sami Özuslu da forma giyerken, maçın hakemliğini Kutlay Malek yaptı.

Maç öncesinde düzenlenen seremoni sırasında konuşan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Çatalköy Esentepe Belediyesi’ne teşekkür ederek, ülkenin farklı bölgelerinde master futbolcularla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Ceyhun Kırok ise karşılaşmanın dostluk çerçevesinde geçmesini temenni ederek, iki takımın bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporun toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kırok, bu tür etkinliklerin artarak sürmesini istediklerini belirtti.

Organizasyonun hayata geçirilmesinin uzun zaman aldığını ifade eden Kırok, bundan sonraki süreçte benzer etkinliklerde daha sık bir araya gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı olarak bir süredir ara verilen bölge ziyaretlerine yeniden başladıklarını belirtti. Belediyeler ve master futbol takımlarıyla gerçekleştirilen organizasyonların sporun gelişimine katkı sağladığını ifade eden Uluçay, takımın önümüzdeki dönemde de ülkenin farklı bölgelerinde eski futbolcularla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında spor ambargolarına da değinen Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haksız spor ambargoları altında bulunduğunu belirterek, bu konuda verilen mücadelenin süreceğini ifade etti. Esentepe’deki tesislerin ve altyapının önemine dikkat çeken Uluçay, gençlerin sporla buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.