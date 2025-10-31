Ayaklı Gazete’ye ulaşan doktor bir vatandaşımız, ülkemizde yaklaşık 2 yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan sahte reçete soruşturmasında nedensiz olarak 10 gün tutuklu kaldığını söyleyerek bu soruşturma nedeniyle de halen büyük sıkıntılar yaşadığını kaydederek isyanını bizlerle paylaştı.

Doktor vatandaşımız bize gönderdiği mailde isyanını şöyle paylaştı: “Ben bir doktorum ve henüz 25 yaşındayken reçete soruşturmasından kaynaklı 10 güne yakın taş mermerlerin üzerinde hücrede tutuldum. Hem de yok yere zaten olayları biliyorsunuz birileri üzerimizden şovunu yaptı. Her gece hala rüyalarıma giriyor bize yaşatılan haksızlıklar ile hep uyanıyorum. Yine de memleketimden vazgeçmedim.”

Gençliğinin baharında yurt dışı yasağı, banka yasakları ile hala uğraştığını belirten genç doktorumuz “Onlarca kongre ve eğitim kaçırıyorum. Ben bu ülkede gece gündüz demeden çalışan hizmet veren bir doktorum” diyerek sözlerine son verdi.