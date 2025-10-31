Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Gemikonağı’nda Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı Zafer Gazinosu (Çukur Galif) ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren Zafer Gazinosu’nda kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirileceği ve bu nedenle geçici süreyle hizmete kapatılacağı belirtildi.

Bakım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tesis yeniden halkın kullanımına açılacak.

Gemikonağı halkının, öğrencilerin ve askerlerin yaklaşık yarım asırdır uğrak noktası olan Zafer Gazinosu, bölgenin sosyal yaşamının simgelerinden biri haline gelmişti.

Gazino, öğrencilerden sivillere, memurlardan askerlere kadar geniş bir kesimin buluşma yeri olmuştu.