Asbuzu U16 Ligi'nde altıncı hafta geride kalırken tüm grupların gol krallığında 1461 İskele Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Rasım Çalış zirvede yer alıyor. Altı karşılaşmada 14 gol kaydeden golcü futbolcunun takımı da grupta 3. Sırada yer alıyor. Rasım Çalış takımının gollerinin yarısını kaydetme başarısı gösterirken, bordo mavililer toplam 28 golle grupta en çok gol kaydeden iki takımdan biri durumunda.