Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'de yaşanan durum hakkında eleştirilerde bulunarak, mevcut koşullarda en temel taleplerin dahi “Devrimci bir irade ve uzlaşmaz bir kararlılık” gerektirdiği görüşünü dile getirdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi elde ettiği yerel seçim başarısına rağmen istibdatla mücadele etmek yerine uzlaşma arayışına yöneldi" diyen Rahvancıoğlu, bugün yaşanan sürecin bu yaklaşım sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rahvancıoğlu, mevcut tablonun ancak kararlı bir mücadeleyle değişebileceğini belirterek, Türkiye’de emek hareketi içinde bu mücadeleyi yürütebilecek dinamiklerin bulunduğunu kaydetti.