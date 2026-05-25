Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllardır ambargo ve izolasyonlarla mücadele ettiğini belirterek, buna rağmen üretimden ve ihracattan vazgeçilmediğini söyledi.

Hükümetin üreticiye destek vermeye devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu, geçen yıl üreticilere 3.2 milyar TL doğrudan gelir desteği sağlandığını, bu yıl ise yaklaşık 4 milyar TL’lik destek öngörüldüğünü söyledi. Hayvancıların ciddi sıkıntılar yaşadığını bildiğini belirten Amcaoğlu, desteklerin yeterli olmayabileceğini ancak imkanlar ölçüsünde üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Sanayi sektörünün pandemi sonrası yüzde 15 büyüme kaydettiğine dikkat çeken Amcaoğlu, dünyada küçülmeler yaşanırken KKTC’de üretim ve sanayide büyüme gerçekleşmesinin önemli bir başarı olduğunu belirtti. Bu büyümede süt ve süt mamullerinin başı çektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar sürdüğü sürece kendi içinde birbirine suçlama yaparak sorunları aşamayacağını ifade eden Amcaoğlu, “Her şeye rağmen bu ülkenin üreticisi de sanayicisi de siyasetçisi de bir başarı hikayesi yazıyor” dedi.