Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanacak. Genel Kurul, Kurban Bayramı dolayısıyla pazartesi günkü yasama göreviyle salı günkü denetim görevini birleştirilmiş şekliyle gerçekleştirecek.

Genel Kurul’un gündemindeki tasarılar arasında "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasasına ilişkin komite raporu" ve "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin komite raporu" bulunuyor.

Öte yandan başta basın örgütleri olmak üzere, bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, bugün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’ndaki 23B numaralı düzenlemenin, komitede değişikliğe uğramadan yeniden Meclis’e sevk edilmesine tepki gösteren örgütler, saat 11.00’de Meclis önündeki ortak basın açıklaması ardından Meclis Genel Kurulu oturumunu izleyecek.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), örgütler, sendikalar ve siyasi partiler adına yayımladığı ortak yazılı açıklamada, haftalardır toplumun gündeminde olan söz konusu düzenlemenin, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından risk taşıdığını savundu.

Açıklamada, "Gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokmayı meşru gören yaklaşımın” siyasi tercih olduğu ileri sürülerek, hükümetin toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazları değerlendirmek yerine önceden şekillenmiş bir iradeyi hayata geçirmeyi tercih ettiği ifade edildi.

“Demokratik toplumlarda temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren düzenlemeler, meslek örgütleriyle, hukuk çevreleriyle ve toplumun ilgili kesimleriyle gerçek bir istişare yürütülerek hazırlanır. Burada yaşanan ise tam tersidir.” denilen açıklamada, bu süreçte görüş alma görüntüsü altında, toplumsal itirazların etkisizleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada, kararın baştan verildiği ve komite sürecinin demokratik müzakere zemini olmaktan çıkarılarak formaliteye dönüştürüldüğü ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından geri gönderilen düzenlemeye ilişkin hukuki çekincelerin de “Bilinçli biçimde yok sayıldığı” ifade edilen açıklamada, basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale riski, hukuki belirsizlik ve temel haklara yönelik olası ihlaller konusundaki değerlendirmelerin de dikkate alınmadığı dile getirildi.

Komiteden geçirilen düzenlemenin bugün Meclis gündemine taşınarak yasalaştırılmak istenmesinin de “Demokratik tartışmadan kaçan ve oldu bitti yöntemlerini tercih eden bir anlayışın göstergesi” olduğu ifade edilen açıklamada, bu tavrın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Gazetecilik üzerinde baskı yaratmak, kamusal denetimi zayıflatmak ve toplumun bilgiye erişimini kontrol altına almak. Bunun adı demokratik düzenleme değil, cezai baskı yoluyla kamusal alanı daraltma girişimidir.” denildi.