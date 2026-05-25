Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülke ekonomisinin temel sorununun kaynak eksikliği değil, yönetim anlayışı olduğunu söyledi.

Serdaroğlu yaptığı açıklamada, ekonominin doğru yönetilmesi halinde bugün esnaf, üretici, hayvancı, çiftçi ve diğer kesimlerin çaresizlik yaşamayacağını belirtti.

Toplumun geleceğine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Toplum olarak geleceğimizin, çocuklarımızın hakkının ve halkın alın teriyle oluşan kaynakların heba edilmesine izin vermemeliyiz.” dedi.

Serdaroğlu, son günlerde kamuoyuna yansıyan mahkûm başına 64 bin 500 TL’ye ulaşan yemek maliyetleri ile Sayıştay raporlarına yansıyan Merkezi Cezaevi’ndeki usulsüz alımlara işaret ederek, bunların ülkenin nasıl yönetildiğine dair ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Serdaroğlu, ülke kaynaklarının heba edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kamu kaynaklarının halkın ortak değeri olduğunu ifade eden Serdaroğlu, gelinen noktada kamu kaynaklarının kontrolsüz biçimde harcandığını ve yeterli denetim yapılmadığını savundu.

Serdaroğlu, bunun ardından “kriz var, kaynak yetersiz” söylemleriyle emekçilere ve çalışanlara yeni yükler getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Serdaroğlu, Maliye Bakanı’na, önlem alınacaksa, kamu kaynaklarının nasıl harcandığına, kamu zararına yol açtığı iddia edilen uygulamaları incelemeye, şeffaflık, denetim ve kamu yararını esas alan süreçleri işletmesi çağrısı yaptı.

“Bu ülkenin temel sorunu kaynak eksikliği değildir. Esas sorun yönetim anlayışıdır.” görüşünü dile getiren Serdaroğlu, esnafın, tüm sektörlerin ve halkın yaşadığı ekonomik sorunlara işaret etti, hükümetin artık toplumun karşı karşıya olduğu tabloyu görmek ve sorumluluk almak zorunda olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak kamu yararını savunmaya, emekçinin hakkını korumaya ve yanlış gördükleri her uygulamanın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.