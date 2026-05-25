Güzelyurt - Kalkanlı Anayolunun 0-1'inci kilometresi arasında dün saat 15:30 sularında yolun batı kısmındaki arazide elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce İtfaiye Araçları, Arazöz, YAMA, İş Makineleri, Su Tankerleri kullanılarak müdahale edildi.
Yangın 16:30 sularında kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş buğday, muhtelif zeytin ve meyve ağaçları yanarak zarar gördü.