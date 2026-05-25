Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 21-27 Mayıs Dünya Süt Haftası kapsamında “Sütün Yolculuğu- Beyaz Altın” konulu bir panel düzenledi.

Panelde süt ve süt ürünleri sektörünün KKTC ekonomisindeki yeri ele alındı. Hellimin ihracattaki önemi, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üretim maliyetleri, pazarlama sorunları ve Avrupa Birliği standartlarına uyum süreci değerlendirildi. Konuşmacılar, süt ve hellimin KKTC ekonomisinin stratejik sektörleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı. Sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesi için üretim planlamasının güçlendirilmesi, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi, soğuk zincir altyapısının geliştirilmesi ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiği mesajı verildi.

Konukların konuşmalarının ardından panel gerçekleştirildi. “Sütün Yolculuğu - Beyaz Altın” konulu panelin moderatörlüğünü KTSO Belgelendirme Birimi Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Öztürk yaptı.

Panelin konuşmacıları ise Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam,

⁠Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selin Akmal ve YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Beyza Ulusoy oldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, sütün Kıbrıs Türk insanı için özel bir ürün olduğunu belirtti.

Kamacıoğlu, sütün topraktan başlayıp son tüketim noktasına kadar uzanan önemli bir zincir olduğunu ifade ederek, tarımcıdan hayvancıya, süt üreticisinden sanayiciye kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Süt ve süt ürünlerinin sanayinin “göz bebeği” olduğunu vurgulayan Ali Kamacıoğlu, sektörün ihracat bakımından da büyük değer taşıdığını söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Kıbrıs, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veclal Gündüz ise tarım ve hayvancılık sektörünün yalnızca üreticiyi değil, birçok farklı sektörü de beslediğini ifade etti. Gündüz, üretimin ilk aşamasından imalata ve satışa kadar uzanan süreçte 50 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Hellimin yüksek katma değer yarattığını kaydeden Gündüz, ürünün birçok yan sektöre de ekonomik katkı sağladığını ifade etti. Gündüz, hellimin yalnızca bir ürün değil, ekonominin taşıyıcı gücü olduğunu vurguladı.

Türkiye’de bankaların “yeşil varlık oranı” adı verilen bir sistemi uygulamaya başladığını anlatan Gündüz, bu modelin tarım ve sürdürülebilirlik alanında çiftçilere ne ölçüde uygun kredi sağlanabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Aynı uygulamanın ülkede de hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Gündüz, sürdürülebilir üretim için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının sektörün geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

DARBAZ

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz,

hellimin KKTC’nin dünyaya açılan en önemli gastronomik ve ekonomik markalarından biri olduğunu belirtti. Hayvan sağlığı, sürü yönetimi, hijyen, süt kalitesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim zincirinde veteriner hekimliğin merkezi rol oynadığını kaydeden Darbaz, güçlü bir hayvancılık sektörü olmadan güçlü bir tarım ekonomisinin kurulamayacağını vurguladı.

SAĞSAN

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sağsan, süt üretimi ve hellim ihracatına ilişkin ekonomik verileri paylaştı. Sağsan, dünyada süt üretiminde Hindistan’ın ilk sırada yer aldığını, Türkiye’nin ise önemli üretici ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Hellimin yalnızca bir süt ürünü değil, Kıbrıs’ın kültürel mirasının ve üretim geleneğinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sağsan, KKTC’nin hellim ihracatında pazar çeşitliliğini artırması gerektiğini söyledi.

KÜRŞAT

CTP Milletvekili Fide Kürşat, süt sektörünün son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, özellikle pazarlama konusunda sorunlar bulunduğunu söyledi.

“Beyaz altın” olarak nitelendirilen sütün gerçek değerini bulamadığını ifade eden Kürşat, üretici, tüketici ve imalat sanayinin mevcut şartlardan memnun olmadığını kaydetti.

ONALT

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, konuşmasında sektörün yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Onalt, süt sektörünün “beyaz altın” olarak anılmasına rağmen üreticinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Süt üretiminde planlama yapılması gerektiğini belirten Onalt, “Bu memleketin ihtiyacı olan süt ne kadardır, ihracatta kullanılacak süt ne kadardır? Bunları bilmeliyiz” dedi.

Küçükbaş hayvancılığın önemine vurgu yapan Onalt, keçi ve koyun sütüne gereken değerin verilmediğini, son yıllarda keçi ve koyun üreticisinin de azaldığını kaydetti.

Onalt, büyükbaş üretiminin planlı şekilde yönetilmesi ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AKERZURUMLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, süt sektörünün yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, gıda güvenliğinin, istihdamın ve sürdürülebilir ekonominin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Akerzurumlu, süt ve süt ürünleri sektörünün KKTC ihracatında birinci sırada yer aldığını ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.