Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürüttüğü soruşturma sonucunda Temu'nun platformunda satılan yasa dışı ve güvenli olmayan ürünlere ilişkin riskleri yeterince değerlendirmediğine hükmetti.

Komisyon, Temu'nun Avrupa Birliği tüketicilerine yönelik riskleri kapsamlı şekilde belirleyemediğini, analiz edemediğini ve gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gizli alışveriş denetimlerinde, platformda satışa sunulan bazı şarj cihazlarının temel güvenlik testlerinden geçemediği tespit edildi. Yetkililer, bazı ürünlerin aşırı ısındığını ve alev alma riski taşıdığını belirtti.

Denetimlerde ayrıca bebek oyuncaklarında boğulma tehlikesi oluşturabilecek parçalar ile zararlı kimyasallara rastlandığı, bazı takı ve aksesuar ürünlerinde ise yanlış etiketleme ve Avrupa Birliği standartlarına aykırılıklar bulunduğu kaydedildi.

Komisyon, soruşturmanın belirli ürünlerden ziyade Temu'nun tehlikeli veya yasa dışı ürünleri tespit etme ve platformdan kaldırma mekanizmalarına odaklandığını vurguladı.

Ayrıca şirketin, bağlı içerik üreticileri ve ürün tavsiye sistemleri aracılığıyla yasa dışı ürünlerin yayılma riskini de yeterince değerlendirmediği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu, 200 milyon euroluk cezanın Temu'nun 2024 yılındaki faaliyetleri ve risk değerlendirme yükümlülükleriyle bağlantılı ihlaller nedeniyle verildiğini açıkladı.

Karar kapsamında Temu'nun, 28 Ağustos 2026 tarihine kadar eksikliklerin nasıl giderileceğini ortaya koyan bir eylem planını Komisyona sunması gerekiyor. Şirketten, bilimsel verilere dayalı ve satıcılar ile ürünler üzerinde daha etkin denetim sağlayacak yeni bir risk değerlendirme sistemi oluşturması isteniyor.

Temu ise para cezasının orantısız olduğunu savunarak karara katılmadığını açıkladı. Şirket, 2024 yılından bu yana risk değerlendirme süreçleri, platform yönetimi ve kullanıcı güvenliği alanlarında çeşitli iyileştirmeler yaptığını belirtti.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Temu hakkında yürütülen soruşturmanın tamamen kapanmadığını duyurdu. Platformdaki yasa dışı ürünlerin yayılımı, tavsiye sistemleri ve kullanıcı bağımlılığı oluşturduğu iddia edilen tasarım uygulamalarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.