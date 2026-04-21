KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 12. hafta mücadelesinde oynanan karşılaşmalar, yüksek tempolu oyunları ve kritik anlara sahne olan performanslarıyla dikkat çekti. Gecenin sonunda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Altınbaş Kıbrıs, parkeden galibiyetle ayrılan ekipler olarak öne çıktı.

CAESAR LARNAKA GB ÜÇ SAYI ÇİZGİSİNDEN SONUCA GİTTİ

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Caesar Larnaka GB, Base Basketball Kyrenia karşısında özellikle dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle fark yarattı ve karşılaşmayı 79-58’lik skorla kazandı.

Maç boyunca dengeli bir görüntü sergileyen karşılaşmada ilk yarıyı Base Basketball Kyrenia 38-34 önde tamamladı. Ngoran Ray Allen Lebel, Longby Jean Dieu Voldi ve İbrahim Diomande’nin etkili performansı, konuk ekibin devreye avantajlı girmesini sağladı.

İkinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü ele alan Caesar Larnaka GB, özellikle Joseph Baya Owono’nun liderliği ve son periyottaki etkili hücum organizasyonlarıyla üstünlüğü tamamen eline geçirdi. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı toplamda 14 üç sayılık isabetle tamamlayarak hücumdaki verimliliğini skora yansıttı.

Base Basketball Kyrenia cephesinde ise Longby Jean Dieu Voldi’nin 20 sayı – 16 ribaund, İbrahim Diomande’nin ise 12 sayı – 12 ribaund ile kaydettiği double-double performanslar, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

SOYER ALTINBAŞ KIBRIS’TAN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ VE NET GALİBİYET

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ikinci karşılaşmasında Soyer Altınbaş Kıbrıs, Soyer Egemen’i 94-84 mağlup ederek hanesine önemli bir galibiyet yazdırdı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Soyer Egemen, Elvis Antonio Tamale’nin yönlendirdiği hücumlarla ilk periyodu 22-20 önde tamamladı ve ilk yarı boyunca skor üstünlüğünü korudu. Ancak ikinci periyotta Soyer Altınbaş Kıbrıs’ın yakaladığı 10-0’lık seri, oyunun kırılma anı oldu. Bu bölümde Gedeon Lokua Simbele’nin katkılarıyla ev sahibi ekip devreye 48-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta yeniden dengeyi kuran Soyer Egemen, dış atışlardaki başarısıyla (6 üçlük isabeti) periyodu 65-64 önde kapatarak son çeyrek öncesi umutlandı.

Final periyodunda ise sahneye çıkan Uche Emanuel Nweke, sergilediği üst düzey performansla maçın kaderini belirledi. Nweke’nin 28 sayı – 17 ribaundluk etkileyici performansına Miller Mussa Chehe’nin katkısı da eklenince Soyer Altınbaş Kıbrıs son periyotta 30-19’luk üstünlük kurarak mücadeleyi kazanmayı başardı.