KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 12. hafta maçında Akdeniz Spor Birliği, Base Basketball Kyrenia karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 80-49’luk farklı galibiyetle ayrıldı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede maça hızlı başlayan Akdeniz temsilcisi, ilk periyodu 24-16 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada sertliğini artıran ev sahibi ekip, rakibine sadece 9 sayı şansı tanıyarak devreye büyük bir avantajla girdi.

Karşılaşmanın yıldızı Kyle Wilson Alcy oldu. 24 sayı ve 19 ribaundluk performansıyla double-double yapan Alcy, galibiyetin mimarı olurken; Günay Hasıp Ertopaloğlu, Katrell Henry Lee Raimey ve Hasan Benli de skora katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Base Basketball Kyrenia’da ise Longby Jean Dieu Voldi’nin 12 sayı ve 10 ribaundluk performansı yeterli olmadı.

CHİNA BAZAAR ADA’DAN NET GALİBİYET

12.haftanın bir diğer karşılaşmasında China Bazaar Ada, MAGEM Arena’da Soyer Egemen’i 82-58 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci periyotta yakaladığı 9-0’lık seriyle farkı açan China Bazaar Ada, devreye 40-20’lik skor avantajıyla girdi.

İkinci yarıda Soyer Egemen farkı kapatmaya çalışsa da China Bazaar Ada kontrolü bırakmadı. Enis Ramadan İmralı ve Ömer Faruk Öter’in etkili performansları galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle Öter’in son periyottaki 12 sayılık katkısı dikkat çekti.