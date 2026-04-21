KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanınması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) çağrısını yineledi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün tek seçenek kaldığını belirterek, Kıbrıs Türklerine yaşatılan mağduriyete ve insan hakları gaspına son verilmesini talep eden mektubun ilgili tüm makamlara gönderildiğini bildirdi.

Işık, Kıbrıs Türk halkının dünyaya ilan ettiği devletini kabul etme ve saygı göstermenin en temel insan hakları olduğunu kaydetti.

2004 yılında Annan Planını reddeden Kıbrıs Rumlarının, BM ve AB ilkelerine aykırı olarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen tek taraflı AB üyeliğine kabul edilmesiyle çözüme giden tüm kapıların kapatıldığını kaydeden Işık, AB’nin, Kıbrıs sorununda tarafsız ve adil olduğu iddiasını yitirdiğini belirtti.