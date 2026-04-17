KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi, oynanan iki heyecan dolu karşılaşmayla başladı. Sezonun açılış haftasında hem skorlar hem de sahadaki mücadele, ligin yine yüksek tempoda geçeceğinin sinyallerini verdi.

KOOP’TAN KONTROLLÜ GALİBİYET

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Koop, Base Kyrenia karşısında baştan sona kontrollü bir oyun sergileyerek parkeden 62-47 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Koop, ilk periyodu 21-12 önde kapatarak ritmini erkenden buldu. İkinci çeyrekte Base Kyrenia’nın direnç göstermesiyle fark azalsa da, Koop devre arasına 33-28 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Koop, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve bu bölümü 15-11 önde tamamladı. Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, farkı yeniden açarak karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Koop’ta Judel Ndangi Masiala, ortaya koyduğu 14 sayı ve 16 ribaundluk performansla maçın en etkili ismi olurken, double-double başarısıyla galibiyette kilit rol oynadı.

CAESAR LARNAKA GB - DAÜ’DEN KRİTİK ZAFER

İskele Spor Salonu’nda oynanan haftanın diğer mücadelesi ise büyük çekişmeye sahne oldu. Caesar Larnaka GB - DAÜ ile Akdeniz SB arasındaki karşılaşmada tam anlamıyla bir denge savaşı yaşandı. Mücadelede 15 kez liderlik değişimi yaşanırken, skor 8 kez eşitlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Akdeniz SB, ilk periyotta üstünlüğü eline aldı. Vanessa Ugwo’nun skorer oyunu dikkat çekti. Ancak ikinci çeyrekte toparlanan Caesar Larnaka GB - DAÜ, oyunu dengeleyerek devreye ortak oldu.

Üçüncü periyot, maçın kırılma anı oldu. Caesar Larnaka GB - DAÜ bu bölümde yakaladığı 21-12’lik seriyle öne geçerek son çeyreğe avantajlı girdi.

Final periyodunda iki takım da galibiyet için büyük mücadele ortaya koyarken, son anlarda daha az hata yapan taraf Caesar Larnaka GB - DAÜ oldu ve parkeden 69-59 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın yıldızı ise attığı 24 sayıyla takımını sırtlayan Arzum Arslanyürek oldu.

LİGE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Büyük Kadınlar Ligi’nin ilk haftasında ortaya konan mücadele, sezon boyunca izleyicileri yüksek tempolu ve çekişmeli maçların beklediğini gösterdi. Hem Koop hem de Caesar Larnaka GB - DAÜ, sezona galibiyetle başlayarak önemli bir moral avantajı elde etti.