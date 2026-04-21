Ülkemizin başarılı master futbol takımlarından olan Yıldırım Master Futbol Takımı, özel bir turnuva için gittiği Polonya'da oynadığı maçı kazandı. "Cracovia Master Cup" turnuvasında ülkemizi bayrağımızla temsil eden Yıldırım Masterleri, karşılaştığı Cracovia Master Club'ı 5-3 mağlup etti. Takımın gollerini Mehmet Tuğral, Efruz İzzigil, penaltıdan Mustafa Hüdaoğulları ve Mehmet Özbilen kaydetti.