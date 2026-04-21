Nehir Deniz sezonu Bulgaristan'da açtı. Avrupadaki sezonun ilk turnuvasında güzel başlangıç. Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde 16-19 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Bulgarian Junior U19 İnternational turnuvasında mücadele etti. Uluslararası Turnuvada tek kadıınlar kategorisinde iyi mücadele ettiği ve ilk seti almasına rağmen ikinci ve uzatma setini 2-1 kaybetmesinin ardından çift kadınlar kategorisinde partneri Elif Duru Dursun ile Bulgar rakipleri Kristiyana Damyanova ve Ivaila Oreshkova'yı 2-0 yenerek son 16'ya kalmayı başardı. Milli Sporcumuz Nehir Deniz bu sezon katıldığı ilk Uluslararası turnuvada tek kadınlar ve çift kadınlar kategorisinde mücadele etti ve sezonu açmış oldu. Bulgaristanda iyi mücadelesi ile dikkat çeken sporcumuz ile partneri Elif Duru Dursunu ve antrenörlerini tebrik ederiz. Milli Sporcumuz Nehir Deniz Bulgaristanda oynadığı bu turnuvanın ardından hız kesmeden önümüzdeki hafta Belçikada'ki Uluslararası turnuva için hazırlıklarına devam ediyor.