Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak. Atatürk Spor Salonu’nda, geçtiğimiz sezonun Erkekler Ligi şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası finalisti Gönyeli KoopBank arasındaki kupa mücadelesi saat 20.00’de oynanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da izleyip kupayı kazanan takıma takdim edecek. Karşılaşma Kuzey Kıbrıs TV ve BRT 2’den naklen ekranlara gelecek.

GENÇLER BİRLİĞİ’NDE 3 EKSİK

Caesar Larnaka Gençler Birliği’nde bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Chi, Temur ve Price forma giymezken, yeni transfer 2,06’lıık pivot Joshua kadroda yer alacak.

GÖNYELİ’DE GÜVEN VE KUYAN SAHADA

Sezon başında Antrenör Seminerine eksik katılımları nedeniyle bu zamana kadar maçlarda görev alamayan Gönyeli KoopBank Antrenörü Emrah Güven ve menajer Tayfun Kuyan takımlarının başında olacaklar. Emrah Güven ve Tayfun Kuyan, Cumartesi yapılan Antrenör Telafi Seminerinde yer alarak yeniden takımlarının başına döndüler.