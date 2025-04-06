Bulgaristan’ının Loznitza şehrinde 4-5 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 29.Uluslararası Hüseyin Mehmedov Serbest Güreş Turnuvası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikincilik madalyası elde etti.
154 güreşçinin mindere çıktığı turnuvada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu’nu yönetici Sezgin Özüzmez, antrenör Ömer Çavuşoğlu ve 3 güreşçi (Hasan Nazlı, Demir Karapınar, Furkan Kasapoğlu) temsil etti.
154 güreşçinin mücadele ettiği müsabakalarda Furkan Kasapoğlu sıkletinde ikinciliği kazanırken en değerli yabancı güreşçi seçildi.