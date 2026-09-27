KKTC Basketbol Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurul’u yapıldı. Geel Kurul’a eski başkan Ertuğ Nasıroğlu katılmazken, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç genel kurula katılarak birer konuşma yaptılar.

Genel Kurul, divanın oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Federasyonun geride kalan döneme ilişkin mali raporu ile faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul gündeminde yer alan tüzük değişikliği ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Tahir Topaloğlu, yapılan oylamada oy birliğiyle KKTC Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.

MALİ VE FAALİYET RAPORLARI OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Divanın oluşturulmasının ardından federasyonun geride kalan dönemdeki faaliyetleri ve mali durumu Genel Kurul üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Faaliyet raporu ile 28 Eylül 2025-24 Eylül 2026 dönemini kapsayan mali rapor, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca federasyon tüzüğünde değişiklik yapılmasını öngören düzenleme de görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

FEDERASYONUN GELİRİ 8,7 MİLYON TL

Onaylanan mali rapora göre federasyonun dönem içerisindeki toplam geliri 8 milyon 697 bin 259 TL olarak kayıtlara geçti.

Gelirlerin en büyük bölümünü 3 milyon 925 bin TL devlet katkısı oluşturdu. Okul sporlarına yönelik devlet katkısı ise 532 bin 400 TL olarak açıklandı.

Federasyonun diğer gelirleri arasında 1 milyon 91 bin 500 TL sponsorluk, 884 bin 600 TL bağış, 665 bin 800 TL Üniversite Spor Federasyonu geliri ve 628 bin 555 TL aidat ve lisans ücretleri yer aldı.

Federasyon ayrıca 492 bin TL kredi kullanırken, Street Ball organizasyonundan 199 bin TL, sporcu yetiştirme ücretlerinden ise 102 bin 404 TL gelir elde etti.

GİDERLER 8 MİLYON 868 BİN TL

Mali raporda federasyonun toplam gideri 8 milyon 868 bin 41 TL 67 kuruş olarak gösterildi.

En yüksek gider kalemini 3 milyon 805 bin 350 TL ile U14, U16 ve U18 yurt dışı organizasyonları oluşturdu. Bu kalemin uçak bileti, konaklama, ulaşım ve iaşe giderlerini kapsadığı belirtildi.

Hakem ücretleri için yaklaşık 2 milyon 443 bin TL, Üniversite Spor Federasyonu hakem ücretleri için 665 bin 800 TL, kredi ödemeleri için ise 588 bin 877 TL harcandı. Medya ve fotoğraf giderleri 353 bin TL, 3x3 organizasyon hakem ücretleri 268 bin 50 TL, eğitimcilerin ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ise 176 bin 215 TL olarak rapora yansıdı.

DÖNEM SONU BAKİYE 110 BİN 328 TL

Federasyonun önceki dönemden devreden bakiyesi 281 bin 111 TL 52 kuruş olarak açıklanırken, dönem sonu bakiyesi 110 bin 328 TL 85 kuruş olarak kayıtlara geçti. Rapora göre federasyonun Asbank TL hesabında 90 bin 781 TL 78 kuruş, sterlin hesabında 300 sterlin, Euro hesabında ise 68,89 Euro bulunuyor.

2,5 MİLYON TL ALACAK, 2,2 MİLYON TL’Yİ AŞAN BORÇ

Yeni yönetimin devraldığı mali tabloda federasyonun 2 milyon 520 bin TL alacağı bulunuyor. Bu tutarın devlet katkısının iki diliminden oluştuğu belirtildi.

Buna karşılık federasyonun yapılacak ödemelerinin toplamı 2 milyon 253 bin 975 TL 95 kuruş ile 3 bin Euro olarak açıklandı.

Ödeme kalemleri arasında medya ve fotoğraf için 430 bin 800 TL, canlı yayın için 217 bin TL, Alpal Tekstil’e 81 bin 200 TL, U12 Haziran-Temmuz 2026 hakem ücretleri için 260 bin TL ve okul sporları hakem ücretleri için 480 bin TL yer aldı.

2025-2026 hakem ücretlerine ilişkin yüzde 25 ek taahhüt bedeli yaklaşık 610 bin 761 TL, sporcu yetiştirme ücreti 81 bin 923 TL, Büyükler Ligleri Koordinatörü için yapılacak ödeme ise 92 bin 291 TL olarak rapora yansıdı. NBN23 istatistik programı için ayrıca 3 bin Euro ödeme bulunuyor.

TOPALOĞLU YENİ DÖNEMİ BU MALİ TABLOYLA DEVRALDI

Genel Kurul’un son bölümünde yapılan başkanlık seçiminde tek aday Tahir Topaloğlu, oy birliğiyle KKTC Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı seçildi.

Topaloğlu ve yeni yönetim, mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasının ardından federasyonun 2 milyon 520 bin TL’lik alacağı ile 2 milyon 253 bin 975 TL 95 kuruş ve 3 bin Euro tutarındaki ödeme yükümlülüğünü devralarak yeni döneme başladı.



