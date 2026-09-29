Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü (LGB), spor alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzaladı.

İş birliği protokolüne ALÜ Rektörü Prof. Dr. Nejat Erk ile Larnaka Gençler Birliği SK Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar imza koydu.

Protokol kapsamında ALÜ ile LGB arasında başta basketbol olmak üzere farklı spor branşlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Özellikle basketbol alanında gerçekleştirilecek projelerle sporcuların gelişimine katkı sağlanması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve üniversite ile spor kulübü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gazimağusa’nın eğitim alanındaki kurumlarından ALÜ ile KKTC spor camiasının köklü kulüplerinden LGB arasında kurulan iş birliği, eğitim ve sporun ortak projeler kapsamında buluşturulması açısından dikkat çekiyor.

Taraflar arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde yeni projeler ve ortak çalışmalarla genişletilmesi planlanıyor