Rum Ulusal Konseyi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bugün toplandı. Hristodulidis, üç saat süren toplantıda Konsey üyelerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve New York’ta gerçekleştirdiği temaslar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ada’da yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Rum radyosuna göre Sözcü Konstantinos Letimbiotis toplantıda, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ekim ayı içerisinde Ada’ya yapacağı ziyaret ışığı altında Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar konusunda geniş ölçekli görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Rum siyasi liderliğine, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’a sunduğu ve New York’ta Genel Sekreter Antonio Guterres ve Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüştüğü “önerileri (19 fikrini)” hakkında da bilgi verdiğini söyleyen Letimbiotis “Çaba tabii ki devam ediyor.” dedi. Letimbiotis Rum tarafının sürece bağlılığının devam etmekte olduğunu belirterek, “Ancak yapıcı öneriler ve yapıcı tavır aracılığıyla -Avrupa Birliği’nin BM’nin çabalarına katkıda bulunması ile ilerleme kaydedilebilir, yeter ki bütün taraflar gereken siyasi iradeyi göstersin.” ifadesini kullandı.

Toplantı çıkışında basına açıklama yapan DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu “daha az laf daha çok iş üretmek ve istenilen çözüm hedefine yakınlaştırabilecek her fırsatı değerlendirmenin herkesin görevi olduğunu” söyledi.

Genel Sekreter’in görev süresinin yıl sonunda dolacak olması ışığı altında, çabanın, kritik bir dönemeçte olduğunu söyleyen Dimitriu “Şu an istenilen ana şey, özlü müzakerelerin yeniden başlaması ön şartlarının yaratılmasıdır. Gerçekte, BM Genel Kurulu sonrasında istenilen sonuç elde edilemedi. Buna rağmen Kıbrıs Rum tarafı her türlü maksattan uzak, gerçek ilerlemeyi hedefleyerek özde ısrar etmelidir.” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “istenilenin, müzakere kazanımlarının ve yakınlaşmaların idame yönteminin bulunması olduğunu” söyledi. Genel Sekreter’in devam etmekte olan çabasının varacağı sonuca dair iyimserlik olmakla birlikte henüz, görev süresinin tamamlanması öncesinde genişletilmiş görüşme çağrısınn mümkün olamadığını” söyledi. “Sürecin sönmesine izin verilmemesi, yakınlaşmaların ve müzakere kazanımlarının bir sonraki Genel Sekreter’e miras bırakılması önemli.” ifadesini kullandı.

ELAM Başkanı Hristos Hristu Rum Yönetimi Başkanı’nın “iyi niyetine ve sunduğu önerilere rağmen Kıbrıs sorununda gelişmelere dair iyimser olamadıklarını” söyledi. Bundan Türk tarafını sorumlu tutan Hristu “ELAM iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne karşı çıkıyor. Ulusal Konsey Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir strateji kararlaştırmalı. Bu çözüm Kıbrıs Helenizm’ini adalete erdirmeli ve uzun ömürlü olmasını güvence altına almalıdır.” dedi.