Dünyanın en pahalı spor takımı olan Los Angeles Lakers, yeni sezon öncesinde basının karşısına çıktı.

Sloven yıldız Luka Doncic, 12 milyar dolarlık takımın artık yeni yüzü oldu. Doncic, LeBron James'in yokluğunda yeni transferler ile takımı şampiyon yapma hedefinde.

Luka Doncic, geçen sezon baldırından ciddi bir sakatlık yaşadı. 2 Nisan'dan sonra forma giyemeyen süper yıldız, play offlarda da takımından ayrı kaldı. Sloven yıldız bu sezon kondisyonunun zirvesinde olduğuna inanıyor.

Doncic'in bu sezon en önemli partneri Austin Reaves olacak. Reaves de geçen sezon all star performansı gösterirken sakatlanarak uzun bir süre parkeden uzak kalmıştı. Lakers için bu sezon başarının sırrı bu iki oyuncunun sağlıklı kalması olacak.

Sezon arasında Lakers'ın en önemli transferi ise 2.18'likk pivot Walker Kessler oldu. Lakers yönetimi, Doncic'in çok önem verdiği atletik pivot ile 130 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Bu üçlünün uyumu ve Kessler'ın beklenen gelişimi göstermesi, Lakers'ı tekrar şampiyonluk potasına sokan anahtar olacak.